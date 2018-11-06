ГПУ проверяет высших должностных лиц на причастность к убийству Г.Гонгадзе

Заместитель министра юстиции — уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина рассказал, что на причастность к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе проверяют всех бывших высших должностных лиц того времени.
Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола «Международные обязательства Украины: состояние исполнения обязательств Украины по расследованию и правосудию по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича», сообщает «УП» со ссылкой на «Укринформ».
«Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Также следственным путем проверяется причастность к совершению преступления всех лиц из круга бывших высших должностных лиц Украины. Назначен ряд комплексных судебных экспертиз», — отметил г-н Лищина.
Основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.
В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Георгию Гонгадзе.
15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.
Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.
Заказчики убийства до сих пор не установлены.
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