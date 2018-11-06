Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 06 ноября 2018 года, 13:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГПУ проверяет высших должностных лиц на причастность к убийству Г.Гонгадзе

06 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Заместитель министра юстиции — уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван Лищина рассказал, что на причастность к заказу убийства журналиста Георгия Гонгадзе проверяют всех бывших высших должностных лиц того времени.

Об этом он заявил в ходе заседания круглого стола «Международные обязательства Украины: состояние исполнения обязательств Украины по расследованию и правосудию по делам Гонгадзе, Подольского и Ельяшкевича», сообщает «УП» со ссылкой на «Укринформ».

«Главное следственное управление Генеральной прокуратуры продолжает расследование факта организации и подстрекательства к умышленному убийству журналиста Гонгадзе. Также следственным путем проверяется причастность к совершению преступления всех лиц из круга бывших высших должностных лиц Украины. Назначен ряд комплексных судебных экспертиз», — отметил г-н Лищина.

Основатель «Украинской правды» Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в Таращанском лесу, в 70 км от Киева, обнаружили обезглавленное тело, которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту.

В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Георгию Гонгадзе.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Гонгадзе трех экс-сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича. Суд лишил их свободы на срок от 12 до 13 лет.

Кроме того, в январе 2013 года суд приговорил к пожизненному заключению бывшего начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача за убийство журналиста.

Заказчики убийства до сих пор не установлены.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 45 (1089) от 06/11/18 Свежий номер

Налоговое право

№ 45 (1089)
Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом