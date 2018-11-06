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Судебное решение об аресте средств АО «ВТБ Банк» ухудшило ситуацию с ликвидностью банка

06 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины сообщает о снижении объема ликвидности в АО «ВТБ Банк», которое происходило в процессе свертывания деятельности АО «ВТБ Банк» уже длительное время и было усугублено решением Апелляционного суда Киева от 5 сентября 2018 года о блокировании активов финансового учреждения.

Как сообщали СМИ, тогда были арестованы средства «Проминвестбанка», «Сбербанка» и «ВТБ Банка» из-за долгов Российской Федерации перед бизнесменом Игорем Коломойским.

Как отмечается на сайте регулятора, это решение суда фактически лишило АО «ВТБ Банк» возможности пополнять ликвидность за счет реализации приобретенного в процессе взыскания залогового имущества и активов.

Вчера, 5 ноября 2018 года, банк был вынужден ввести превентивные ограничительные меры, направленные на сдерживание оттока средств клиентов: введены комиссии и лимиты на снятие наличных.

Национальный банк осуществляет усиленный мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать меры в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, говорится на сайте НБУ.

«Ситуация с ликвидностью в АО «ВТБ Банк» никоим образом не влияет на стабильность банковского сектора Украины, поскольку доля указанного финучреждения составляет 0,6% от чистых активов платежеспособных банков. Сегодня ликвидность банковского сектора составляет более 80 млрд грн, что является достаточным для его надлежащего и бесперебойного функционирования», — резюмируют в сообщении.

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