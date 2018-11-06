Сегодня 06 ноября 2018 года, 13:18

Народный депутат был задержан в Чехии из-за фальшивых денег

В Праге полиция задержала народного депутата от фракции «Радикальной партии» Андрея Лозового. Об этом сообщил лидер партии Олег Ляшко в Facebook.

По его словам, нардепа задержали в аэропорту, когда тот пытался рассчитаться фальшивыми евро.

«По словам самого Андрея, с которым я только что говорил, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников. Валютных кидал сейчас уже ищет наша полиция, потому что «обменник» исчез», — написал г-н Ляшко.

Главный радикал выразил надежду, что чешская полиция немедленно освободит Лозового, который «стал жертвой обмана валютных мошенников».

Сам г-н Лозовой сообщил на своей странице, что его уже освободили. В полицейском участке парламентарий, по его словам, провел около восьми часов.

Андрей Лозовой добавил, что в производстве чешской полиции он проходит как потерпевший.