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«Официальный вестник Украины» внедряет электронные версии нормативно-правовых актов

06 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Государственное предприятие «Центр оценки и информации» презентовал Всеукраинскую электронную систему правовой информации (ВЭСПИ). ВЭСПИ — это электронная база данных, источником наполнения которой выступают полные тексты нормативно-правовых актов, опубликованных в бюллетене «Официальный вестник Украины» и вступивших в силу. Об этом сообщается на сайте Министерстве юстиции Украины.

«ВЭСПИ имеет такие преимущества перед печатными изданиями, как получение пользователями всех обновлений без затрат времени на почтовую пересылку, более удобный поиск необходимой информации, доступность информации везде, где есть интернет», — указывается в сообщении.

Подписаться на доступ к базе нормативно-правовых актов ВЭСПИ можно в отделе сбыта ГП «Центр оценки и информации» по адресу: г.Киев, ул. Евгения Сверстюка, 15, кабинет 815, по телефону (044) 517-68-48 или по электронной почте peredplata@dpcoi.com.ua, а также на сайте по ссылке.

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