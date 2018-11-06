Верховный Суд принял решение по делу о декларациях сотрудников СБУ

Верховный Суд определил, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции действует в рамках закона в ситуациях с обнародованием деклараций сотрудников СБУ и других должностных лиц, связанных с государственной тайной.
Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
«Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которыми установлено, что Национальное агентство действует на основании закона и в пределах полномочий относительно решений ситуаций с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну», — отметили в НАПК.
«Суды пришли к выводу об отсутствии бездействия Национального агентства относительно утверждения им в соответствии с требованиями статьи 52-1 Закона Украины «О предотвращении коррупции» отдельного порядка предоставления деклараций должностными лицами, принадлежащими к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну», — добавили в ведомстве.
Там напомнили, что соответствующий порядок был разработан Национальным агентством еще в начале 2017 года. Однако из-за требования об обязательном его согласовании с органами, где работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура подачи ими деклараций остается неурегулированной.
В НАПК уточняют, что сейчас есть 10 таких силовых органов в Украине, представители которых подают декларации в закрытый контур.
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