Сегодня 06 ноября 2018 года, 11:45

Стало известно, как здание ВСП адаптировали к нуждам лиц с инвалидностью

Высший совет правосудия обеспечил необходимые условия доступа в здание для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Подробности сообщает портал «Судебная власть Украины».

Во исполнение статьи 26 Закона Украины «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине» и рекомендаций рабочей группы по обеспечению доступности суда и судебной процедуры для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в городе Киеве, в состав которой входят представители Высшего совета правосудия, в течение 2017—2018 гг. ВСП с учетом специфики своей деятельности принял необходимые меры по обеспечению равных возможностей доступа граждан к правосудию, в том числе граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения.

Из запланированных мероприятий по адаптации здания ВСП и прилегающей территории к потребностям людей с ослабленным зрением осуществлена, в частности, маркировка первой и последней ступеней уличных лестничных маршей для предупреждения людей с недостатками зрения о начале и конце лестничного марша. Перед первой ступенью центрального лестничного марша установлена тактильная плитка.

Напомним, что на входные стеклянные и внутренние раздвижные двери помещения Высшего совета правосудия с помощью специальных стикеров желтого цвета для маркировки нанесены отметки в виде восьми контрастных кругов, что позволяет людям с недостатками зрения понять, что перед ними прозрачная стеклянная преграда.

Во исполнение мероприятий по обеспечению равных возможностей доступа граждан к правосудию установлены еще 10 информационных табличек «Вход для людей на коляске» и 4 информационные таблички «Вызов помощи», которые призваны помочь лицам с инвалидностью в случае отсутствия лица, сопровождающего посетителя, попасть в здание.

У специально оборудованного санузла на первом этаже здания ВСП для лиц с недостатками двигательного аппарата размещена информационная табличка «Туалет доступен для людей с ограниченными возможностями», которая адаптирована и для людей с недостатками зрения.

На первом этаже здания Высшего совета правосудия у входа размещена мнемосхема расположения объектов с надписями, дублированными шрифтом Брайля для людей с ослабленным зрением.

С целью информирования лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата по периметру здания Высшего совета правосудия размещены временные информационные таблички с обозначениями направления движения к местам въезда в здание. На первом этаже здания ВСП оборудован специальный санузел для лиц с недостатками двигательного аппарата.

Также в ВСП установлены четыре панели для вызова и два видеодомофона для лиц с недостатками двигательного аппарата, которые позволяют в видеорежиме общаться с работниками, выполняющими функции по охране, и сотрудниками управления по работе с обращениями, запросами на информацию и организации личного приема граждан, которые в случае отсутствия лица, сопровождающего посетителя, обеспечивают его сопровождение.

Указанное количество установленного оборудования дает возможность обеспечить лицам с инвалидностью и маломобильным группам населения беспрепятственный доступ в здание ВСП.