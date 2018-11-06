СМИ: в Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга «Мрия»

В Украину экстрадирован бывший совладелец агрохолдинга «Мрия» Николай Гута. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.
В 2014 году один из крупнейших украинских агрохолдингов «Мрия» не смог рассчитаться с кредиторами и объявил дефолт. Его собственники исчезли со значительной суммой денег.
С 2015 года бывших собственников «Мрии» Ивана и Николая Гутых разыскивал Интерпол.
Николай Гута был задержан в Швейцарии. В Украине его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 800 миллионов гривен. Весной СМИ сообщали, что он продает принадлежащую ему самую дорогую виллу в Германии Villa Glory и переезжает в швейцарский кантон Обвальден.
Отметим, что ранее в Европоле сообщили о задержании французскими жандармами «высокопоставленного беглеца» из Украины, который фальсифицировал свою смерть и роскошно жил во Франции.
Позже «РБК-Украина» сообщило, что задержанным во Франции «украинским коррупционером» оказался Дмитрий Малиновский — руководитель фирмы-«прокладки», которую в период 2003-2010 годов использовали для уклонения от уплаты налогов концерном «Стирол».
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