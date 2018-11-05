Сегодня 05 ноября 2018 года, 19:05

О нюансах освобождения от налогообложения НДС слушателям LHS рассказал Андрей Чехонадский

Завершила сегодняшний блок занятий в Lеgal High School, посвященных проблематике непрямого налогообложения, лекция постоянного спикера образовательной платформы — Андрея Чехонадского, руководителя группы претензионно-исковой работы ПАТ «Ритейл Групп», который сфокусировался на нюансах освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). «Чем отличаются такие категории понятий, как «освобождение от уплаты НДС», «налогообложение НДС по ставке 0%» и «перечень операций, которые не являются объектом налогообложения НДС», и что их объединяет?» — над этим вопросом предложил поразмышлять аудитории лектор. «Главное отличие этих трех категорий в том, что их применение регулируется разными нормами Налогового кодекса (НК) Украины. А объединяет эти понятие, похоже, только упоминание НДС» — таким был ответ слушателей LHS. Налоговый кодекс Украины, как отмечалось, содержит детальные перечни операций, которые освобождаются от налогообложения НДС (статья 197 и подраздел II раздела ХХ), и операций, не являющихся объектом налогообложения такого налога (статья 196). Существенное отличие между ними заключается в том, что при осуществлении операций, перечисленных в статье 196 НК Украины, у налогоплательщика вообще отсутствует объект (операция), с наличием которого налоговое законодательство связывает возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате НДС. Вместе с тем операции, освобожденные от уплаты НДС, по своей природе имеют все необходимые признаки принадлежности к объекту налогообложения: освобождение соответствующих операций от обложения НДС является по сути налоговой льготой. Правда, такое теоретическое отличие нередко нивелируется на практике. В подтверждение Андрей Чехонадский приводит примеры конкретных дел. Даже если операция подлежит налогообложению по ставке 0% (согласно положениям статьи 195 НК Украины), скажем, речь идет о льготном режиме вывоза товаров за пределы таможенной территории Украины, для фискальных органов это не всегда становится весомым аргументом: на практике они нередко требуют от налогоплательщика каких-то особых, дополнительных доказательств, что товар пересек таможенную территорию нашего государства. «Если вы думаете, что в связи со сложностью правоприменения такой категории, как освобождение от налогообложения НДС, проще уплатить налог на добавленную стоимость, вы ошибаетесь», — апеллирует к аудитории лектор, рассказывая о конкретных судебных кейсах, когда уплата НДС привела к привлечению соответствующих должностных лиц предприятий к уголовной ответственности.