Сегодня 05 ноября 2018 года, 19:05

LHS: как улучшить структурирование операций с НДС и управлять рисками при администрировании данного налога?

«Налог на добавленную стоимость (НДС), пожалуй, один из самых сложных налогов. Дискуссии о путях улучшения его администрирования между Государственной фискальной службой Украины и налогоплательщиками продолжаются до сих пор», — отмечает Василий Андрусяк, руководитель практики налогового права MORIS GROUP. По его словам, несмотря на то что многие плательщики налогов Украины выступают за отмену НДС, в других европейских государствах такой вид налога зарекомендовал себя достаточно хорошо, во многом благодаря эффективной системе его администрирования.

В рамках своей лекции Василий Андрусяк рассказал слушателям Lеgal High School о том, как улучшить структурирование операций с НДС и управлять рисками при администрировании данного налога. Сначала спикер напомнил: в случае если общая сумма от осуществления операций по поставке товаров/услуг, подлежащих налогообложению, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 1 млн грн (без учета НДС), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению (месту жительства) с соблюдением требований, предусмотренных статьей 183 Налогового кодекса (НК) Украины, кроме лиц, являющихся плательщиком единого налога первой — третьей группы (пункт 181.1 статьи 181 НК Украины). В случае обязательной регистрации лица как плательщика налога регистрационное заявление подается в контролирующий орган не позднее 10 числа календарного месяца, следующего за месяцем, в котором впервые был достигнут объем налогооблагаемых операций, определенный в статье 181 указанного Кодекса. Как отмечалось, датой возникновения налоговых обязательств по поставке товаров/услуг считается дата, приходящаяся на налоговый период, в течение которого происходит любое из событий, произошедшее раньше: а) дата зачисления средств; б) дата отгрузки товаров.

Лектор сфокусировался и на «отсекающих признаках» для блокировки налоговых накладных/расчетов корректировки (например: налоговая нагрузка > 3% и отсутствует резкое увеличение (х 1,4) объема поставок) и критериях рискованности плательщика налога. В числе последних, в частности, называлось наличие обвинительного приговора суда в отношении должностного лица (должностных лиц) налогоплательщика по статье 205 Уголовного кодекса Украины согласно информации, имеющейся в органах ГФС. Еще одним фактором риска является то, что, скажем, плательщик налога был зарегистрирован (перерегистрирован) в органах государственной регистрации физическими лицами, которые не намеревались осуществлять финансово-хозяйственную деятельность или реализовывать полномочия, согласно информации, предоставленной такими физическими лицами, или же соответствующая регистрация была осуществлена без ведома и согласия его учредителей и законных руководителей.

В рамках последнего блока лекции Василий Андрусяк проанализировал актуальную судебную практику в соответствующих налоговых спорах.