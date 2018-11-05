Сегодня 05 ноября 2018 года, 17:24

НДС составляет 40–50% бюджета Украины, подчеркивает лектор LHS Роман Загрия

Занятия в Школе налоговой практики Lеgal High School, которые проходят на этой неделе (с понедельника по среду), посвящены проблематике непрямого налогообложения. В рамках первой лекции управляющий партнер, руководитель практики налогового права ЮК «Право Гарант» Роман Загрия сосредоточился на изменениях в порядке администрирования налога на добавленную стоимость (НДС): их истории и философии.

НДС — это непрямой налог, который входит в цену товаров (работ, услуг) и уплачивается покупателем, но его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец (налоговый агент), напоминает лектор. «Изобрел» НДС в 50-х годах прошлого века французский финансист Морис Лоре, а уже в 1967 году этот налог начал активно применятся в налоговой практике многих государств. В Украине НДС появился в 1992 году. «Бюджет Украины сегодня на 80% состоит из налоговых поступлений. Пальма первенства принадлежит НДС — он составляет 40–50% от государственного бюджета», — подчеркивает Роман Загрия.

Лектор рассказал об основных ставках НДС в Украине и в Европе. Так, в нашем государстве стандартная ставка НДС составляет 20%, при этом к лекарственным средствам применяется пониженная ставка — 7%. Подлежат налогообложению по такой ставке лекарственные средства (при условии, что они разрешены для производства и применения в Украине и внесены в Государственный реестр лекарственных средств), а также медицинские средства при соблюдении соответствующих требований. Кроме того, может применятся и нулевая ставка НДС в случаях, когда, скажем, речь идет о вывозе товаров за пределы таможенной территории Украины (в таможенном режиме экспорта, реэкспорта, беспошлинной торговли, свободной таможенной зоны); поставке товаров для заправки или обеспечения морских судов, воздушных судов, космических кораблей, космических ракетных носителей или спутников Земли, наземного военного транспорта или другого специального контингента Вооруженных Сил Украины; поставке услуг: международные перевозки пассажиров, багажа и грузов железнодорожным, автомобильным, морским, речным и авиационным транспортом.

По словам спикера, в некоторых государствах (в Японии и США) такой налог, как НДС, в классическом виде вообще не существует, а в тех странах, где такой налог активно применяется, его ставка может варьироваться. Например, НДС выше 20% применяется в Греции и Финляндии (24%), а в Венгрии он вообще составляет 27%. При этом в Германии, на Кипре и в Румынии ставка НДС составляет 19%, на Мальте — 18%, а в Люксембурге — 17%.

Второй блок лекции Роман Загрия посвятил изменениям в порядке администрирования НДС, произошедшим в последние несколько лет, рассказав о ликвидации схем уклонения от уплаты налогов и этапах прохождения налоговых накладных. Спикер подчеркнул: отсутствие факта регистрации плательщиком налога — продавцом товаров/услуг налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (Реестр) не дает права покупателю на включение сумм НДС в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы НДС, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период. При этом, как отмечалось, налоговая накладная и/или расчет корректировки к ней, составленные и зарегистрированные после 1 июля 2017 года в Реестре налогоплательщиком, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг достаточным основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту, и не требует какого-либо другого дополнительного подтверждения.