Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно военных судов №8392 от 22 мая с.г. предусматривает, что военные суды будут осуществлять правосудие в уголовных и административных делах, а также в делах об административных правонарушениях. Согласно проекту организация военных судов следующая: местными судами первой инстанции будут военные суды гарнизонов; судом второй инстанции — Апелляционный военный суд в г. Киеве, кассационной инстанцией военного правосудия — военная судебная палата в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.
Особенность статуса судей военных судов состоит в дополнительных требованиях к их профессионально-квалифицированному уровню, а именно речь идет о пребывании на военной службе. При этом судья военного суда должен быть независимым от военного командования и не может приобщаться к исполнению других обязанностей военной службы, кроме осуществления правосудия. Согласно пояснительной записке проекта закона целью его принятия является возобновление военных судов в Украине, деятельность которых должна повысить уровень организации Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований, усилить военную дисциплину и гарантии социальной защиты военнослужащих и членов их семей.
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У кого-то конкретно больная голова. Уж не фантазия а точно голова. Пора выступавшим за Евромайдан или брать на себя ответственность за то, что происходит, или признавать ошибки. Начиная сборы на площадях нужно всех предупреждать, чем все закончится и кто берет ответственность. Военный прокурор уже проявлял себя во всех сферах жизни. Теперь пора военным судам брать под козырек и судить всех и вся. По другому не будет. Потому, что по другому и не было. Да да именно - не было. Они уже доказали свою несостоятельность. И только для того, чтобы несколько новых мошенников нагрели руки на их создании не стоит этого делать.
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