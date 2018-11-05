Сегодня 05 ноября 2018 года, 19:05

Как предлагается возобновить деятельность военных судов в Украине

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» относительно военных судов №8392 от 22 мая с.г. предусматривает, что военные суды будут осуществлять правосудие в уголовных и административных делах, а также в делах об административных правонарушениях. Согласно проекту организация военных судов следующая: местными судами первой инстанции будут военные суды гарнизонов; судом второй инстанции — Апелляционный военный суд в г. Киеве, кассационной инстанцией военного правосудия — военная судебная палата в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

Особенность статуса судей военных судов состоит в дополнительных требованиях к их профессионально-квалифицированному уровню, а именно речь идет о пребывании на военной службе. При этом судья военного суда должен быть независимым от военного командования и не может приобщаться к исполнению других обязанностей военной службы, кроме осуществления правосудия. Согласно пояснительной записке проекта закона целью его принятия является возобновление военных судов в Украине, деятельность которых должна повысить уровень организации Вооруженных Сил Украины и других военизированных формирований, усилить военную дисциплину и гарантии социальной защиты военнослужащих и членов их семей.