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НБУ: клиенты банков смогут дистанционно открывать банковские счета

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальный банк Украины предоставил физическим лицам возможность получать дистанционно не только административные, но и банковские услуги (например, открытие счета). С этой целью внедряется механизм удаленной идентификации клиентов банков через систему BankID Национального банка Украины. Об этом сказано на сайте регулятора.

Этот механизм предусматривает, что впервые идентификация физического лица должна проводиться в его присутствии одним из банков — участников системы, и уже после этого это физическое лицо сможет заказывать сервисы и услуги на сайте любой компании или банка, подключенных к системе BankID НБУ. Ее идентификация будет проводиться дистанционно на уровне банков, в которых она обслуживается (bank-to-bank). Это, например, даст возможность клиентам банков дистанционно открывать счета без необходимости посещать отделение банка.

При этом для предоставления банковских услуг обязательными условиями являются требований финансового мониторинга, а именно: проведение проверки идентификационных данных, полученных из различных источников (ЭЦП/квалифицированной цифровой подписи, системы BankID НБУ, копии документов, загруженные на сайт поставщика услуг и подписанные ЭЦП клиента).

Ответственность за надлежащее осуществление идентификации и изучение клиента в соответствии с международными стандартами и законодательством Украины возлагается как на банк, который осуществил идентификацию, так и на банк, использующий информацию, полученную с помощью средств системы BankID.

Со своей стороны банк обязан обеспечить в своей деятельности надлежащее управление рисками с целью предотвращения использования услуг, которые он предоставляет, для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма.

Кроме того, Национальный банк усовершенствовал порядок согласования ответственных за осуществление финансового мониторинга работников банков.

Соответствующие изменения внесены в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга постановлением правлением НБУ от 1 ноября 2018 года №116 «Об утверждении Изменений к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга». Постановление №116 вступает в силу с 5 ноября 2018 года.

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