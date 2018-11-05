он же e-mail

Сегодня 05 ноября 2018 года, 17:24

Частные исполнители Киева проведут свой съезд 16 ноября

На сайте Ассоциации частных исполнителей Украины размещена информация о времени и месте проведения ежегодного съезда частных исполнителей Киева.

Мероприятие пройдет 16 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: проспект Голосеевский, 87, г.Киев, 03040, «Конференц-зал Голосеево». В повестке дня указаны такие вопросы:

- введение квотирования (ограничения количества) частных исполнителей, осуществляющих деятельность в определенном исполнительном округе;

- увеличение числа членов Совета частных исполнителей города Киева;

- назначение представителя (представителей) Ассоциации частных исполнителей Украины от исполнительного округа города Киева для участия в заседаниях дисциплинарной комиссии в отношении частных исполнителей исполнительного округа города Киева;

- правовое сопровождение (правовая помощь) частных исполнителей в случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью частного исполнителя (правовая помощь адвоката в судебных делах, перед правоохранительными органами и т.д.);

- возобновление права на осуществление деятельности частного исполнителя. Обращение к Ассоциации и Министерству юстиции относительно законодательного урегулирования порядка возобновления деятельности и т.д.