На сайте Ассоциации частных исполнителей Украины размещена информация о времени и месте проведения ежегодного съезда частных исполнителей Киева.
Мероприятие пройдет 16 ноября 2018 года в 14.00 по адресу: проспект Голосеевский, 87, г.Киев, 03040, «Конференц-зал Голосеево». В повестке дня указаны такие вопросы:
- введение квотирования (ограничения количества) частных исполнителей, осуществляющих деятельность в определенном исполнительном округе;
- увеличение числа членов Совета частных исполнителей города Киева;
- назначение представителя (представителей) Ассоциации частных исполнителей Украины от исполнительного округа города Киева для участия в заседаниях дисциплинарной комиссии в отношении частных исполнителей исполнительного округа города Киева;
- правовое сопровождение (правовая помощь) частных исполнителей в случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с деятельностью частного исполнителя (правовая помощь адвоката в судебных делах, перед правоохранительными органами и т.д.);
- возобновление права на осуществление деятельности частного исполнителя. Обращение к Ассоциации и Министерству юстиции относительно законодательного урегулирования порядка возобновления деятельности и т.д.
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