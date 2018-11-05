Сегодня 05 ноября 2018 года, 17:24

Глава МВД обещает подчиненным увеличение зарплат и льготные условия ипотеки

Министерство внутренних дел Украины запускает новые механизмы социального обеспечения полицейских и спасателей. Об этом заявил, обращаясь к работникам Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Арсен Аваков в Черновцах.

По его словам, с начала 2019 года будут введены в действие новые механизмы социального обеспечения, передает сайт Нацполиции.

«Решением КМУ мы повысили заработную плату для полицейского и спасателя на 30%. С 1 января минимальная зарплата для работника ГСЧС составит 9000 гривен, для полицейского — 9200 грн», — отметил министр внутренних дел.

Он сказал, что также с 1 января вводится в действие механизм компенсации за наем жилья.

«Если вы арендуете жилье в районном центре и не имеете собственной квартиры, государство, кроме зарплаты, компенсирует вам за наем жилья. Так мы будем помогать вашему материальному положению. Также при наличии у вас семьи и детей компенсация будет увеличиваться», — добавил глава МВД.

В районном центре компенсация за наем составит от 1900 до 2900 грн, а в областном центре — от 2900 до 4300 тыс. грн.

«Со следующего года мы также вводим беспрецедентный механизм финансового лизинга. Что имеется в виду? Начиная со второго года службы молодой патрульный полицейский имеет право заключить договор ипотеки на 20 лет. В рамках этого договора все проценты по нему платить государство. В промежутке от двух до пяти лет, если вы работаете хорошо, государство списывает с вас 10% общей суммы, 5–10 лет — 20%, затем 30% и всего до 40% суммы списываются государством. При рождении ребенка государство сразу спишет 5% от суммы. Родите второго — еще 5% спишем», — сообщил Арсен Аваков.

Он заверил, что механизм государственного лизинга будет работать и для тех, кто уже давно находится на службе. «Когда мы примем решение в правительстве, каждому из вас придут разъяснительные письма обо всех доступных социальных услугах. Это тот базис, которым я хочу вас мотивировать», — добавил министр внутренних дел.

Председатель Национальной полиции Сергей Князев отметил, что социальные гарантии работников — важнейший вопрос на пути развития ведомства.

«Раньше мы были государственным вооруженным органом, а теперь — сервисная служба. За три года существования Национальной полиции около 20 000 граждан пришли служить к нам. Из 140 000 штатных должностей 20 000 занимает молодежь, воспринявшая нашу реформу. Мы должны обеспечить их на должном уровне», — добавил он.