Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 ноября 2018 года, 17:24

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Для расследования нападений на активистов могут создать ВСК

05 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

В Верховной Раде Украины должны создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападений на общественных активистов и убийства херсонской общественной активистки Катерины Гандзюк. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент «РБК-Украина».

По словам зампредседателя Верховной Рады, силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков убийства г-жи Гандзюк.

«Что касается трагической смерти Екатерины Гандзюк, то я поддерживаю инициативу создания временной следственной комиссии. При этом я хочу подчеркнуть, чтобы не происходило подмены понятий. Расследование этого дела в первую очередь должны вести силовые структуры... Очевидно, что силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков. Следствие должно дать ответ на вопрос, кто заказал Екатерину Гандзюк», — заявила г-жа Геращенко.

В свою очередь народный депутат Елена Сотник во время выступления заявила, что цель создания ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк касается и других нападений на активистов.

«Предметом этой следственной комиссии является не только убийство Кати. Предметом являются массовые (более 55) нападения на активистов, совершенные за последний год», — заявила г-жа Сотник.

По словам нардепа Мустафы Найема, две недели назад в парламенте было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

«Все в руках спикера Андрея Парубия. Согласно регламенту вопрос создания ВСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно только 150 голосов», — написал г-н Найем в своем Facebook.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Отрасли практики

Поставить на спор

Репортаж

Ценностный комплекс

Тема номера:

Оборотная сторона

Юрдепартаменты

Получить по услугам

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом