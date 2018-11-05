Сегодня 05 ноября 2018 года, 17:24

Для расследования нападений на активистов могут создать ВСК

В Верховной Раде Украины должны создать Временную следственную комиссию (ВСК) для расследования нападений на общественных активистов и убийства херсонской общественной активистки Катерины Гандзюк. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент «РБК-Украина».

По словам зампредседателя Верховной Рады, силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков убийства г-жи Гандзюк.

«Что касается трагической смерти Екатерины Гандзюк, то я поддерживаю инициативу создания временной следственной комиссии. При этом я хочу подчеркнуть, чтобы не происходило подмены понятий. Расследование этого дела в первую очередь должны вести силовые структуры... Очевидно, что силовые структуры должны приложить максимум усилий для того, чтобы найти заказчиков. Следствие должно дать ответ на вопрос, кто заказал Екатерину Гандзюк», — заявила г-жа Геращенко.

В свою очередь народный депутат Елена Сотник во время выступления заявила, что цель создания ВСК по расследованию убийства Екатерины Гандзюк касается и других нападений на активистов.

«Предметом этой следственной комиссии является не только убийство Кати. Предметом являются массовые (более 55) нападения на активистов, совершенные за последний год», — заявила г-жа Сотник.

По словам нардепа Мустафы Найема, две недели назад в парламенте было зарегистрировано постановление о создании ВСК по расследованию нападений на активистов.

«Все в руках спикера Андрея Парубия. Согласно регламенту вопрос создания ВСК можно ставить на голосование без включения в повестку дня. Нам нужно только 150 голосов», — написал г-н Найем в своем Facebook.