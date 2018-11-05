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МОН обнародовало рекомендации относительно содержания уставов университетов

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство образования и науки Украины разработало и утвердило Методические рекомендации для составления уставов высших учебных заведений, относящихся к сфере управления Министерства образования и науки Украины. Соответствующий приказ был обнародован на сайте МОН.

Документ содержит общие рекомендации и конкретные требования к содержанию. В частности, речь идет о том, какую информацию должен содержать устав, чего там быть не должно, что должно быть определено уставом.

Эти рекомендации разработаны для того, чтобы уставы высших учебных заведений имели структурированный вид, а также чтобы ускорить и облегчить процесс утверждения уставов министерством.

Напоминаем, что ранее МОН направило вузам рекомендации относительно академической добродетели, а также расширенный глоссарий терминов и понятий.

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

«Текст излагается сжато, грамотно и объективно», — гласит пункт 1.2 Рекомендаций. Предлагается не использовать иностранных слов при наличии соответствующих терминов в украинском языке. Устав не должен дублировать текст нормативно-правовых актов (рекомендуется использовать ссылки). Пунктом 2.3 определяется примерная структура и содержание устава.

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