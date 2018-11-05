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НАПК: число направленных в суд админпротоколов по результатам финконтроля возросло в 9 раз

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных уполномоченными лицами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции с начала 2018 года по результатам финансового контроля, выросло в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующие протоколы составлении о нарушении требований статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом сказано на сайте НАПК.

Так, с января по октябрь 2018 году в суд направлены 300 протоколов:

- 150 — по фактам несвоевременной подачи субъектами декларирования е-деклараций (часть первая);

- 135 — по фактам несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии (часть вторая);

- 15 — по фактам декларирования недостоверной информации (часть четвертая).

Нарушение требований закона установлены на основании сообщений уполномоченных лиц (подразделений) по вопросам предотвращения и выявления коррупции и обличителей, а также во время плановых проверок в государственных органах и органах местного самоуправления.

Среди чиновников, в отношении которых Национальное агентство установило нарушения, — депутат Верховной Рады, два заместителя министров и заместитель руководителя другого центрального органа власти, 33 депутата областных и городских советов, два судьи апелляционных судов, член ВККС.

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