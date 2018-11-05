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НПУ объясняет, как нотариусу, не осуществляющему нотариальную деятельность, принять участие в мастер-классах

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нотариусы, которые еще не осуществляют нотариальную деятельность, могут принять участие в мастер-классах после вступления в состав членов Нотариальной палаты Украины. Посетить бесплатные мастер-классы «Энциклопедия нотариата от А до Я», которые организуются Нотариальной палатой Украины 20-23 ноября 2018 года, могут только члены НПУ. Об этом сообщает сайт НПУ.

Обязательность членства всех нотариусов в НПУ установлена законом. В соответствии с уставом Нотариальной палаты Украины, лица, получившие свидетельство о праве на занятие нотариальной деятельностью, приобретают членство в НПУ с момента регистрации частной нотариальной деятельности или с момента назначения на должность государственного нотариуса.

Кроме того, членами НПУ могут быть лица, которые получили свидетельство, но еще не осуществляют нотариальную деятельность. Такое лицо приобретает членство в НПУ на основании решения Совета НПУ — по заявлению, поданному лицом в Совет НПУ.

Для того чтобы стать членом НПУ и принять участие в мастер-классах «Энциклопедия нотариата от А до Я», необходимо лично подать заявление до 9 ноября 2018 года.

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