Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 ноября 2018 года, 15:49

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

В исторических центрах городов запретят наземные паркинги

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В исторических районах украинских городов теперь должны проектироваться только подземные паркинги. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает сайт министерства.

«Европейцы очень озабочены сохранением экологического состояния и исторического облика своих городов, созданием условий для гармоничного городского развития. Украина — это тоже Европа, поэтому при обновлении важных градостроительных ГСН мы прописали норму, чтобы в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой проектировались исключительно подземные автостоянки», — написал он.

Обновленные ГСН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий», в которых содержится эта норма, вступили в силу с 1 сентября 2018 года.

Кроме того, согласно этим ГСН, при размещении объектов, в том числе при строительстве многоквартирных жилых домов, в центральных и исторических районах крупных городов должны также проектироваться только подземные гаражи.

По словам г-на Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать созданию комфортных условий для пешеходов и водителей, а также повышению эстетического облика городов за счет освобожденных от чрезмерного количества припаркованных машин улиц.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины продолжает обновлять государственные строительные нормы. ГСН «Планировка и застройка территорий» были разработаны ГП «Діпромісто» на замену предыдущих строительных норм, регулирующих вопросы градостроительства, которые действовали еще с 1992 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) — обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Отрасли практики

Поставить на спор

Репортаж

Ценностный комплекс

Тема номера:

Оборотная сторона

Юрдепартаменты

Получить по услугам

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    Antika
    aequo
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом