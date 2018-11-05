Сегодня 05 ноября 2018 года, 15:49

В исторических центрах городов запретят наземные паркинги

В исторических районах украинских городов теперь должны проектироваться только подземные паркинги. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает сайт министерства.

«Европейцы очень озабочены сохранением экологического состояния и исторического облика своих городов, созданием условий для гармоничного городского развития. Украина — это тоже Европа, поэтому при обновлении важных градостроительных ГСН мы прописали норму, чтобы в пределах территорий с памятниками культуры и в районах с исторической застройкой проектировались исключительно подземные автостоянки», — написал он.

Обновленные ГСН Б.2.2-12: 2018 «Планировка и застройка территорий», в которых содержится эта норма, вступили в силу с 1 сентября 2018 года.

Кроме того, согласно этим ГСН, при размещении объектов, в том числе при строительстве многоквартирных жилых домов, в центральных и исторических районах крупных городов должны также проектироваться только подземные гаражи.

По словам г-на Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать созданию комфортных условий для пешеходов и водителей, а также повышению эстетического облика городов за счет освобожденных от чрезмерного количества припаркованных машин улиц.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины продолжает обновлять государственные строительные нормы. ГСН «Планировка и застройка территорий» были разработаны ГП «Діпромісто» на замену предыдущих строительных норм, регулирующих вопросы градостроительства, которые действовали еще с 1992 года.

Государственные строительные нормы (ГСН) — обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.