В Госдуме РФ считают, что создание «кибердружинников» не навредит свободе слова

В Госдуме разработали законопроект о «кибердружинах», сообщает Pravo.ru. Группа депутатов от фракции «Единая Россия» подготовила законопроект о так называемых кибердружинах — отрядах, которые, по замыслу законодателей, должны помогать правоохранителям выявлять противоправный контент в интернете.
Кибердружинники должны бороться с размещением в интернете запрещенной информации, в том числе экстремистской, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Кибердружины должны создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельности которой нужно будет уведомить Роскомнадзор. Вступить в них смогут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Законопроект также обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.
Депутат Олег Быков, причастный к разработке законопроекта, заверил: инициатива направлена не на ограничение свободы слова, а на гражданскую активность. Документ рассмотрят на координационном совете фракции и в случае одобрения внесут в Госдуму.
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