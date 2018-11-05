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В Госдуме РФ считают, что создание «кибердружинников» не навредит свободе слова

05 ноября 2018 года Источник:Pravo.ru

В Госдуме разработали законопроект о «кибердружинах», сообщает Pravo.ru. Группа депутатов от фракции «Единая Россия» подготовила законопроект о так называемых кибердружинах — отрядах, которые, по замыслу законодателей, должны помогать правоохранителям выявлять противоправный контент в интернете.

Кибердружинники должны бороться с размещением в интернете запрещенной информации, в том числе экстремистской, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Кибердружины должны создаваться по инициативе россиян в формате общественной организации, о деятельности которой нужно будет уведомить Роскомнадзор. Вступить в них смогут все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Законопроект также обязывает прокуратуру, следственные органы, органы государственной власти и местного самоуправления сотрудничать с кибердружинами.

Депутат Олег Быков, причастный к разработке законопроекта, заверил: инициатива направлена не на ограничение свободы слова, а на гражданскую активность. Документ рассмотрят на координационном совете фракции и в случае одобрения внесут в Госдуму.

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