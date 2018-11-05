Сегодня 05 ноября 2018 года, 14:14

Определение о передаче уголовного производства из одного суда в другой не обжалуется по вновь открывшимся обстоятельствам

По вновь открывшимся обстоятельствам пересматриваются только решения суда, которые вступили в законную силу и которыми закончено рассмотрение производства. В то же время решение апелляционного суда, вынесенное в порядке статьи 34 Уголовного процессуального кодекса Украины (направление уголовного производства из одного суда в другой), в общем понимании уголовного процессуального закона не является окончательным решением, которое может быть обжаловано по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», об этом говорится в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которая рассмотрела кассационную жалобу лица на постановление апелляционного суда об отказе в открытии производства по его заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам другого постановления этого же суда. Последним судебным решением ходатайство лица о направлении уголовного производства по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), из одного местного суда на рассмотрение в другой оставлено без удовлетворения.

ВС пришел к выводу, что кассационная жалоба заявителя не подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

Из системного анализа содержания главы 34 УПК Украины (производства по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам) и общих принципов уголовного производства следует, что уголовное производство по вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой форму пересмотра решений судов, вступивших в законную силу. По своему содержанию такая стадия уголовного процесса выступает как механизм, дополняющий обычные меры обеспечения правосудности судебных решений по уголовным производствам. Этот вид производства имеет резервное значение и используется только в случаях, когда исчерпаны все другие допустимые средства процессуально-правовой защиты.

Анализ вновь открывшихся обстоятельств, перечисленных в части 2 статьи 459 УПК Украины, позволяет определить, что ни одно из них не может быть зафиксировано постановлением апелляционного суда о передаче производства из одного суда в другой. Поэтому такое решение не относится к судебным решениям, которые могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с частью 1 статьи 459 УПК Украины.

Ознакомиться с текстом постановления можно по ссылке.