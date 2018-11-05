Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 ноября 2018 года, 14:14

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Определение о передаче уголовного производства из одного суда в другой не обжалуется по вновь открывшимся обстоятельствам

05 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

По вновь открывшимся обстоятельствам пересматриваются только решения суда, которые вступили в законную силу и которыми закончено рассмотрение производства. В то же время решение апелляционного суда, вынесенное в порядке статьи 34 Уголовного процессуального кодекса Украины (направление уголовного производства из одного суда в другой), в общем понимании уголовного процессуального закона не является окончательным решением, которое может быть обжаловано по вновь открывшимся обстоятельствам.

Как сообщает портал «Судебная власть Украины», об этом говорится в постановлении коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда, которая рассмотрела кассационную жалобу лица на постановление апелляционного суда об отказе в открытии производства по его заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам другого постановления этого же суда. Последним судебным решением ходатайство лица о направлении уголовного производства по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), из одного местного суда на рассмотрение в другой оставлено без удовлетворения.

ВС пришел к выводу, что кассационная жалоба заявителя не подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

Из системного анализа содержания главы 34 УПК Украины (производства по вновь открывшимся или исключительным обстоятельствам) и общих принципов уголовного производства следует, что уголовное производство по вновь открывшимся обстоятельствам представляет собой форму пересмотра решений судов, вступивших в законную силу. По своему содержанию такая стадия уголовного процесса выступает как механизм, дополняющий обычные меры обеспечения правосудности судебных решений по уголовным производствам. Этот вид производства имеет резервное значение и используется только в случаях, когда исчерпаны все другие допустимые средства процессуально-правовой защиты.

Анализ вновь открывшихся обстоятельств, перечисленных в части 2 статьи 459 УПК Украины, позволяет определить, что ни одно из них не может быть зафиксировано постановлением апелляционного суда о передаче производства из одного суда в другой. Поэтому такое решение не относится к судебным решениям, которые могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии с частью 1 статьи 459 УПК Украины.

Ознакомиться с текстом постановления можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 44 (1088) от 30/10/18 Свежий номер

Недвижимость

№ 44 (1088)
Отрасли практики

Поставить на спор

Репортаж

Ценностный комплекс

Тема номера:

Оборотная сторона

Юрдепартаменты

Получить по услугам

Архив голосованийVox Populi

Нужен ли Украине новый Основной Закон?

Да, нужна новая Конституция.

Можно ограничиться изменениями к действующей Конституции.

Нет, проблема не в Конституции, а в ее соблюдении.

Вообще никакая не нужна.

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Центральная конференция по инвестициям в недвижимость состоится в феврале

KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»

Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом