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«Маски-шоу стоп-2»: что изменилось для бизнеса?

Проведение необоснованных проверок обернется для правоохранителей дисциплинарным взысканием

31 октября 2018 года на встрече с бизнесом Президент подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», более известный как закон «маски-шоу стоп-2».

Отныне законодательно предусмотрена возможность компенсации из бюджета причиненного вреда за неправомерные действия силовиков. В последующем к ним может быть применен регресс со стороны государства даже на основании привлечения виновного к дисциплинарной ответственности.

Также предусмотрена возможность «третьих лиц», права или интересы которых ограничиваются во время уголовного производства, инициировать закрытие «фактов» уголовных производств при истечении сроков досудебного расследования. Почему эти изменения важны для бизнеса и каким образом теперь это будет происходить на практике?

В первую очередь рассмотрим проблематику данного вопроса для бизнеса. В Совет бизнес-омбудсмена (далее — Совет) поступают жалобы предпринимателей о возможных нарушениях их прав и законных интересов правоохранительными органами. По состоянию на 1 ноября 2018 года 746 (или 16%) полученных Советом жалоб касаются злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. При этом большая часть обращений касается ситуаций, когда уголовные производства открываются «по факту», а под непосредственным давлением правоохранителей оказываются предприниматели, которые не имеют процессуального статуса в рамках такого уголовного производства. Более того, многие из этих дел длились годами, а представители бизнеса не имели процессуальной возможности инициировать закрытие уголовного дела.

В системном отчете о злоупотреблениях полномочиями правоохранительными органами Совет уже рекомендовал предоставить лицам, которые уполномочены осуществлять организационно-распорядительные функции от имени юридического лица и в отношении которых проводятся следственные действия, отдельные процессуальные права из числа тех, которые предусмотрены для лиц, кому вручено уведомление о подозрении. В том числе это право требовать возмещения ущерба, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, прокуратуры или суда, в порядке, определенном законом.

Результаты обобщения полученных Советом жалоб дают основания утверждать о важности внесения изменений в законодательство в части расширения прав «других лиц, права или законные интересы которых ограничиваются во время досудебного расследования», а также о важности усовершенствования механизма привлечения виновных лиц к ответственности и возмещения причиненного бизнесу вреда.

Законом «маски-шоу стоп-2» предусмотрена возможность другого лица, чьи права или законные интересы ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии уголовного производства, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований, до дня сообщения лицу о подозрении. Таким образом, предусматривается возможность «третьих лиц» инициировать закрытие «фактовых» уголовных производств в случае окончания сроков досудебного расследования.

Кроме того, после принятия соответствующих изменений участники уголовного производства вправе заявлять ходатайства следователю, прокурору о закрытии уголовного производства при наличии неотмененного постановления о закрытии уголовного производства в случае установления отсутствия события уголовного правонарушения, отсутствия в деянии состава преступления относительно того же деяния, которое расследовалось ранее. При этом предусмотрено право на обжалование отказа в удовлетворении такого ходатайства к следственному судье и в дальнейшем право на апелляционное обжалование решения следственного судьи.

Вышеупомянутые изменения призваны уменьшить распространенность таких злоупотреблений правоохранителей. как неэффективность и затягивание досудебного расследования, что, как правило, заключается в бездействии органов досудебного расследования и ненадлежащем надзоре органов прокуратуры в рамках уголовного производства.

Важной новеллой закона «маски-шоу стоп-2» является также усовершенствование механизма привлечения к ответственности правоохранителей за причиненный ими вред и компенсации такого вреда из бюджета с последующим регрессом к последним со стороны государства.

Стоит отметить, что статьей 1191 Гражданского кодекса Украины было и раньше предусмотрено право обратного требования к виновному лицу. Но прежде единственным обязательным условием для возмещения вреда, причиненного силовиками, было наличие обвинительного приговора суда, который вступил в законную силу. С принятием же закона «маски-шоу стоп-2» основанием для возмещения вреда может быть и дисциплинарный проступок независимо от истечения сроков применения и действия дисциплинарного взыскания.

Для полного понимания стоит отметить, что изменения также были внесены и в Закон Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда». В частности, дополнено такое основание для возмещение вреда, как вынесение решения суда, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездействие следователя, прокурора во время досудебного расследования.

Кроме того, законом «маски-шоу стоп-2» предусматривается, что решение следственного судьи, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездействие следователя, прокурора во время досудебного расследования, не позднее следующего дня после принятия направляется руководителю органа, служебным, должностным лицом которого является следователь, прокурор, для организации проведения служебного расследования и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством. В дальнейшем, в случае установления по результатам служебного расследования признаков дисциплинарного проступка в действиях правоохранителя, государство, возместив причиненный правоохранителем ущерб, сможет применить к виновнику право обратного требования независимо от действия сроков дисциплинарного взыскания.

Таким образом, бизнес получает в свои руки дополнительный инструмент защиты своих прав и возмещения причиненных убытков — это служебное расследование и дисциплинарное производство, проведенные на основании решения суда, которым удовлетворена жалоба на решение, действия или бездействие следователя, прокурора во время досудебного расследования. И это уже будет достаточным основанием для возмещения вреда, причиненного таким следователем, прокурором.

Алексей Спивак, инспектор Совета бизнес-омбудсмена