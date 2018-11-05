Сегодня 05 ноября 2018 года, 12:35

Адвокат покойной Катерины Гандзюк опасается, что заказчики убийства уйдут от наказания

Передача в суд дела против исполнителей нападения на активистку Катерину Гандзюк в его нынешнем виде сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков убийства. Об этом в комментарии «Громадському» сказала адвокат покойной активистки Евгения Закревская, передает «УП».

«Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на вчера этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков», — указала она на проблемные вопросы.

Как объяснила адвокат, в случае отсутствия признака заказа в производстве полиции против исполнителей будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в пределах другого производства, открытого СБУ.

«Они не могут быть дважды подозреваемыми или дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз», — отметила г-жа Закревская.

По ее словам, адвокаты Катерины Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонской области и в ГПУ.

«Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд — это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика», — подчеркнула адвокат.

Евгения Закревская добавила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

Как сообщалось, руководитель Нацполиции Сергей Князев выразил надежду, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк в связи с ее смертью предоставят дополнительные свидетельства о том, чей заказ они выполняли.

«Смерть Катерины — результат дерзкого нападения, произошедшего на нее 31 июля в Херсоне. По данному факту полиция задержала 5 соучастников преступления, которые были арестованы. Среди них — непосредственный организатор и исполнитель», — добавил глава НПУ.

Также Князев подчеркнул, что «следствие почти завершено, вся доказательственная база собрана», поэтому в ближайшее время материалы уголовного производства передадут в суд.

«Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. То есть что касается организатора и исполнителей — свою работу полиция выполнила», — заявил руководитель Нацполиции.

О смерти Катерины Гандзюк стало известно днем 4 ноября — информацию об этом обнародовали в FB-сообществе «Кто заказал Катю Гандзюк?», которое создали и вели друзья Катерины.