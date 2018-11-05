Сегодня 05 ноября 2018 года, 12:35

Подан иск относительно недекларирования директором НАБУ земельного участка в Севастополе

В Окружной административный суд города Киева поступил иск ООО «Юридическая компания «Студия права» к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника относительно его деклараций за 2015, 2016, 2017 годы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В частности, истец просит суд признать противоправным бездействие директора НАБУ, которое выразилось в непредоставлении им ежегодных деклараций за 2015, 2016, 2017 годы с достоверными сведениями о праве собственности на земельный участок в городе Севастополе. Также истец просит обязать ответчика — директора НАБУ Артема Сытника совершить действия по предоставлению соответствующих ежегодных деклараций с достоверными сведениями в части права собственности на данный земельный участок.

Кроме того, среди исковых требований указано на признание противоправным бездействия ответчика, которое выразилось в непредоставлении им ежегодной декларации за 2017 год с достоверными сведениями о получении им и членом его семьи дохода в сумме 90 тыс. рублей. В то же время истец просит обязать директора НАБУ совершить действия по предоставлению данной информации в декларации за прошлый год.

Сейчас судом рассматривается вопрос об открытии производства по данному административному делу.