Правительство продлило срок работы над бюджетом-2019

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
Как отметили в Минфине, КМУ подаст ко второму чтению проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год после рассмотрения Комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты, принятого Кабинетом Министров Украины 31 октября 2018 года и поданного на рассмотрение Верховной Рады Украины.
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