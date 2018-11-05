Сегодня 05 ноября 2018 года, 12:35

Правительство продлило срок работы над бюджетом-2019

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении работы над бюджетными выводами Верховной Рады Украины. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Как отметили в Минфине, КМУ подаст ко второму чтению проект закона о государственном бюджете Украины на 2019 год после рассмотрения Комитетом Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты, принятого Кабинетом Министров Украины 31 октября 2018 года и поданного на рассмотрение Верховной Рады Украины.