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В парламенте обсуждают запрет импорта российских автомобилей

05 ноября 2018 года Источник:UBR

Народные депутаты Украины направили премьер-министру Украины Владимиру Гройсману депутатский запрос с требованием запретить импорт в Украину российских автомобилей.

«Считаем, что нужно не ограничивать, а полностью запретить импорт транспортных средств из страны-агрессора, а потому обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением внести транспортные средства происхождением из Российской Федерации в перечень товаров, которые запрещены к ввозу на таможенную территорию Украины», — цитирует обращение нардепов издание «Дело».

Нардепы также обратили внимание главы правительства на необходимость продлить действие постановлений Кабмина №1146 «О ставках ввозной пошлины в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации» и №1147 «О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации». Действие этих документов заканчивается с 1 января 2019 года.

В депутатском запросе говорится, что в статье 29 Закона Украины «О внешнеэкономической деятельности» предусмотрено, что в случае если другие государства, таможенные союзы или экономические объединения ограничивают реализацию законных прав и интересов субъектов внешнеэкономической деятельности Украины, в ответ на такие действия могут применяться адекватные действия. Среди таких действий есть применение полного запрета (полного эмбарго) на торговлю.

В депутатском запросе говорится, что к нардепам поступают многочисленные обращения от предприятий украинской автомобилестроительной промышленности о необходимости ограничить импорт транспортных средств происхождением из Российской Федерации.

По данным нардепов, за семь месяцев 2018 года из РФ в Украину было импортировано транспортных средств на сумму 59 млн долларов США, что на 14% больше аналогичного периода 2017 года.

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