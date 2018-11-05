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Задержан бывший глава Апелляционного суда Крыма Валерий Чернобук

05 ноября 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

В Киеве задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чурнобука. Его подозревают в измене. Экс-судья говорит, что он не сепаратист и участвовал в АТО.

Задержание произошло 3 ноября 2018 года в Киеве, на улице Ветряные Горы. Об этом сообщает «Слидство.Info» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает «Цензор.НЕТ».

Экс-судью подозревают в государственной измене. Еще в 2014 году он якобы помогал крымским судам перейти на работу по российскому законодательству.

Cпецоперацию по задержанию экс-судьи проводила Служба безопасности Украины. Информацию о задержании мужчины подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Марина Антошина.

Чернобук возглавил Апелляционный суд АР Крым в феврале 2011 года. С 2005 года он работал в судах Киева, Днепра и Крыма. По версии следствия, во время российской спецоперации по оккупации полуострова бывший судья активно сотрудничал с агрессорами. В частности, 24 марта 2014 года на заседании суда он призвал судей учить законодательство РФ и получать российские паспорта.

Несмотря на действия, в которых подозревают Чернобука, после оккупации Крыма он вернулся на материковую часть Украины и перевелся в Апелляционный суд Днепропетровской области.

В августе 2016 года г-на Чернобука уволили из-за нарушения присяги. Высшая квалификационная комиссия судей к принятию решения ознакомилась с видео, где Чернобук говорил, что ни один судья, который решил остаться работать в Крыму после оккупации, не нарушает присяги.

Прокуратура Крыма объявила Валерия Чернобука в розыск 11 июля 2018 года.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что экс-судья занимался подрывной деятельностью, оказывая помощь в переходе судов аннексированного Крыма на российское законодательство. Сам экс-глава суда подчеркивал, что принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе и получил медаль «Ветеран войны».

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