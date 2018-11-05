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Четыре банка наказаны за нарушение норм о финмониторинге

05 ноября 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк Украины по результатам проверок банков на предмет предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в октябре применил меры воздействия к четырем банкам.

К «Юнекс Банку» применена мера воздействия в виде письменного предостережения из-за неприведения в установленный срок идентификации клиентов в соответствие с требованиями законодательства.

К «Идея Банку» применена мера воздействия в виде письменного предостережения из-за необеспечения выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, ненадлежащего выявления публичных деятелей.

«Альт банк» наказали письменным предостережением из-за ненадлежащего исполнения обязанности по разработке и обновлению внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушения требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

»Банк «Центр», у которого НБУ в конце октября отозвал лицензию из-за присоединения к «МТБ Банку», оштрафован на 1,2 млн грн за осуществление банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Этот банк проводил финансовые операции с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, которые осуществляли прием наличных с помощью АПК/ПТКС с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассирования принятых денежных средств.

Финучреждение получило письменное предупреждение из-за непроведения идентификации, верификации в соответствии с требованиями законодательства Украины клиентов, которым банк открыл счета, ненадлежащего исполнения обязанности банка по разработке, внедрению и постоянному в соответствии с законодательством обновлению внутренних документов по вопросам финмониторинга, ненадлежащего выявления и изучения публичных деятелей.

С начала года больше десяти банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести «кадровые чистки».

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