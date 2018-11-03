Сегодня 03 ноября 2018 года, 14:33

При формировании IP-портфолио важно сохранить баланс между потребителями и конкурентами — лектор LHS Алина Подоляк, МЮГ Eterna Law

Субботний блок «Тенденции в сфере IP» модуля «Объекты интеллектуальной собственности в коммерческом обороте» Школы по интеллектуальной собственности Legal High School продолжает работу. Руководитель IP-практики МЮГ Eterna Law Алина Подоляк сосредоточилась на интеллектуальной собственности как основном активе компании, сделав акцент на особенностях структурирования и управления портфелем интеллектуальной собственности.

Инновации, как подчеркнула г-жа Подоляк, развиваются стремительными темпами. Если еще вчера дроны использовались исключительно в военной отрасли, то сегодня они применяются и для съемок, к примеру, свадеб, и для доставки цветов. История показывает, что не все прогнозы или избранные стратегии являются выигрышными в той или иной индустрии. Важна не только потребительская популярность, но и время существования продукта на рынке. Все это формирует новую философию структурирования и управления IP-портфолио, которая не сводится исключительно к регистрационной, договорной или судебной работе. Копания может расширять управление своим IP-портфолио посредством финансовых, корпоративных инструментов, построением творческой экосистемы.

Алина Подоляк убеждена: сегодня говорить об интеллектуальной собственности в «чистом виде» нельзя. IP сливается, в частности, с персональными данными, создавая качественно новый актив. Коммерциализация объектов и бизнес-моделей выходит за пределы консервативного понимания.

Лектор сосредоточилась на инструментах для управления и защиты интеллектуальной собственности. По ее мнению, иногда сам человек составляет интеллектуальный актив — он ценен в силу того, что он знает и может сделать для компании. «Выращивание» таких людей, удержание и интеграция в коллектив являются элементами управления IP-портфолио.

Говоря о факторах, влияющих на формирование портфолио, г-жа Подоляк акцентировала внимание на важности сохранения баланса между потребителями (узнаваемость, имидж, различительная способность, получение прибыли) и конкурентами (пресечение попыток захвата активов, сохранение монополии, защита от подделок, копирования). По мнению лектора, отвечая на вопрос, какая IP необходима вам, нужно найти ответы и на другие вопросы: какой у вас товар (услуга)? кто ваша аудитория (клиенты, потребители)? уникален ли ваш продукт? нужна ли маркетинговая стратегия для продукта? конкурентным ли является рынок (или, наоборот, присутствует олигополия, монополия)?

Затем руководитель IP-практики МЮГ Eterna Law на практических примерах рассказала об ошибочных стратегиях, нанесших убытки технологическим корпорациям-гигантам. В этом контексте, по словам Алины Подоляк, изменяется роль юриста. Он должен думать не о том, какие действия предпринять, когда все пошло не так, а как упредить возникновение такой ситуации.

Что можно делать, когда IP-портфолио уже сформировано? Выдавать лицензию, получать роялти посредством других форм монетизации (реклама, просмотры на YouTube), увеличивать инвестиционную привлекательность проекта перед потенциальными инвесторами или покупателями бизнеса, масштабировать бизнес, увеличивать доверие потребителей и пр. «Создать свою систему, в которой ваш продукт будет эффективно функционировать», — резюмировала лектор.