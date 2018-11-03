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LHS: границы пересечения художественной апроприации и авторского права проанализировала Анна Прохорова, ППФ «Пахаренко и Партнеры»

Стартовал субботний блок «Тенденции в сфере IP» модуля «Объекты интеллектуальной собственности в коммерческом обороте» Школы по интеллектуальной собственности Legal High School. Руководитель юридического отдела патентно-правовой фирмы «Пахаренко и Партнеры», адвокат Анна Прохорова проанализировала границы пересечения художественной апроприации и авторского права. Г-жа Прохорова уже 12 лет занимается правом интеллектуальной собственности, но помимо этого она еще и художник.

В начале лекции г-жа Прохорова напомнила, что объектом авторского права является произведение науки, литературы или искусства, выраженное в какой-либо объективной форме. Правовая охрана на такой объект действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти.

Спикер подчеркнула, что когда идет речь о продаже картины или фотографии, имеется в виду, что продается только материальная вещь, передача авторских прав автоматически не происходит (художник, который приобрел фотографию, чтобы написать на ее основе картину, должен получить у фотографа разрешение на использование изображения). Закон Украины «Об авторском праве и смежных правах» говорит об этом так: «Отчуждение материального объекта, в котором воплощено произведение, не означает отчуждения авторского права и наоборот». Разрешение не требуется, если объект является общественным достоянием или свободно используется (с указанием автора и источника заимствования).

Лектор обратила внимание, что охрана авторских прав всегда заканчивается в конце календарного года, в котором срок авторских прав истекает. Другими словами, последний день защиты авторских прав на произведение — 31 декабря. Например, если автор произведения скончался 1 июня 2000 года, защита произведений продолжится до 31 декабря 2070 года. Анна Прохорова рассказала об использовании произведений, являющихся общественным достоянием: проиллюстрировала, как используют картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, а также привела пример воплощения Джоном Гальяно в коллекции Dior 2007 года элементов гравюры «Волны в открытом море у побережья Канагава», автором которой является Кацусика Хокусай.

Дуализм правовой природы произведений искусства, как отметила спикер, заключается в том, что это результат интеллектуальной деятельности человека, попадающий под регулирование авторского права, и вместе с тем музейный предмет, являющийся частью музейной коллекции. Она отметила, что согласно пункту 46 Положения о Музейном фонде Украины (утвержден постановлением КМУ от 20 июля 2000 года № 1147) изготовление изобразительной, печатной, сувенирной продукции с использованием изображений музейных предметов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в сфере авторского права и с письменного разрешения музеев, в которых такие предметы хранятся.

Как известно, авторское право не распространяется на идеи, концепции, методы, процессы, системы, способы, принципы, открытия. В пример Анна Прохорова привела «Композицию С (№3)» Пита Мондриана — идея этого произведения нашла свое воплощение в коллекции известного дизайнера и в оформлении The Hague City Hall.

Использование произведения искусства может происходить путем воспроизведения и переработки. В работе «Сидящая балерина» Джеффа Кунса (2017 год) угадывается «Балерина Леночка на пуфике» (1974 год) нашей соотечественницы Оксаны Жникруп. Представители Кунса заявили, что разрешение на переработку было получено, соответственно, Кунс не нарушил авторских прав художницы. А вот в другой ситуации самому дорогому художнику Америки не так повезло. В 1992 году фотограф Арт Роджерс обнаружил, что художник скопировал его снимок для скульптуры из серии «Банальность». В деле «Rogers v. Koons», 960 F.2d 301 (2d Cir. 1992) суд постановил, что сходство между работами настолько очевидно, что любой среднестатистический человек его обнаружит, что и стало в конечном счете мерилом для оценки. Таким образом, скульптура была признана копией работы Роджерса.

Анна Прохорова подчеркнула, что следует отличать переработку от нового произведения. В пример она привела дело, при рассмотрении которого Верховный суд Швеции счел, что художник трансформировал фотографию таким образом, что создал новую самостоятельную работу, которая выражает индивидуальность художника. Поэтому права фотографа нарушены не были.

Далее лектор акцентировала внимание на вопросах, касающихся плагиата и пиратства. Но если речь идет об искусстве, то стоит говорить также об апроприации — это не просто заимствование чужого произведения (или его части, элементов), а выражение с помощью него нового смысла, концепции, интерпретации, идеи при создании новой работы. В изобразительном искусстве под апроприацией, по словам лектора, подразумевается присвоение, заимствование или перенесение в новый контекст образов, предметов с минимальными трансформациями или без них.

Анна Прохорова отметила, что в современном искусстве возникает проблема, что считать новым произведением, а что — плагиатом? Американский художник Ричард Принс использовал для своих произведений работы французского фотографа Патрика Карью, не взяв разрешения ни от их автора, ни от изображенных на них людей. Суд, рассматривавший дело «Cariou v. Prince», 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013), сказал, что «эти 25 работ Ричарда Принса выражают абсолютно иную эстетику в отличие от фотографий Карью».

В завершение лекции адвокат представила аудитории для разрешения два практических кейса. Те, кто правильно ответил на поставленные вопросы, получили в подарок картины авторства Анны Прохоровой.