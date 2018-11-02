Сегодня 03 ноября 2018 года, 14:33

О доменных спорах об использовании торговых марок слушателям LHS рассказала Анастасия Казанкина

В рамках Legal High School с лекцией на тему «Доменные споры по торговым маркам: украинский и зарубежный опыт» выступила Анастасия Казанкина, адвокат ПЮА «Дубинский и Ошарова». В начале лекции Анастасия Казанкина объяснила, что же следует понимать под понятием «домен». Так, «домен» — это часть иерархического адресного простора сети интернет, имеющая уникальное название, которое ее идентифицирует, обслуживаемая группой серверов доменных имен и централизованно администрируемая.

При этом лектор обратила внимание, что домены бывают верхнего, второго и третьего уровней. Домены верхнего уровня — это те, которые привязываются к определенной территории или тематики (.ua, .укр, .com, .info, .biz); домены второго уровня — уникальная часть адреса, расположенная перед доменом верхнего уровня и отделенная от него точкой (Googlе.com, parfums.ua); пример третьего уровня — (Iplaw.com.ua, lhs.net.ua) при этом использование домена этого уровня не требует регистрации торговой марки.

Анастасия Казанкина рассказала о защите использования торгових марок в доменных именах. Так, в соответствии со статьей 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» использованием торговой марки является ее размещение в деловой документации, в рекламе и в сети интернет, а нарушением прав владельца свидетельства считается ее использование без согласия владельца в доменных именах товарных знаков и обозначений. Лектор отметила, что неправомерным использованием товарного знака также считаются случаи, когда в частности, обозначение, схожее с зарегистрированным знаком, в результате такого использования можно спутать с таким знаком или ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляющего услуги.

Споры, касающиеся использования домена, будут подсудны Высшему суду по вопросам интеллектуальной собственности после начала его работы. До этого момента, по мнению Анастасии Казанкиной, применению подлежит часть 5 статьи 114 Гражданского процессуального кодекса Украины в редакции до 15 декабря 2017 года, согласно которой иски о нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности с использованием сети интернет, предъявляются по местонахождению центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

По словам лектора, эта норма была введена в связи с необходимостью «концентрации» споров в сфере IP в одном суде. По идее, таким судом может быть Печерский районный суд г.Киева.

Решить доменный спор можно попытаться и с помощью переговоров, но лишь после подготовки определенной доказательственной базы. В случае провала переговоров доказательствами в дальнейшем послужат и фиксация использования знака в доменном имени,в закрепленном за ним сайте, и фиксация сведений о регистранте. Также доказательством могут быть выводы экспертного исследования об использовании торговой марки в доменном имени и на веб-сайте. В противном случае и соглашение может быть не достигнуто, и следы использования торговой марки на сайте нарушителем могут быть устранены.

Другие пути решения доменных споров — подача жалобы в Антимонопольный комитет Украины, а также применение процедуры Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP). UDRP представляет собой внесудебную единую политику разрешения споров относительно доменных имен, одобренной Корпорацией по управлению доменами и IP-адресами (англ. — ICANN), действующей с 1999 года. Аккредитованными учреждениями UDRP, в частности, являются Арбитражный и посреднический (медиационный) центр ВОИС, Национальный арбитражный форум (США), Азиатский центр по решению доменных споров. Основаниями для обращения в учреждения UDRP могут быть случаи, когда доменное имя идентичное или схожее до степени смешения с вашей торговой маркой, у владельца домена нет прав или законных интересов в отношении доменного имени, доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно. В числе преимуществ рассмотрения споров в процедуре UDRP лектор назвала неотвратимость процесса, обязательность исполнения решения, прозрачность процесса, разумность сроков рассмотрения спора, а также стоимость (например, минимальная стоимость рассмотрения медиационным центром ВОИС — 1500 долларов). В то же время Анастасия Казанкина обратила внимание слушателей, что домены .UA не относятся к сфере компетенции данных учреждений, и привела примеры, когда решения принимались такими органами в отношении украинских сайтов, зарегистрированных в доменах .com, .net, .org.