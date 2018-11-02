Сегодня 03 ноября 2018 года, 14:32

Практика ЕСПЧ по обжалованию результатов выборов — в фокусе внимания слушателей LHS

«Практика Евросуда по обжалованию результатов выборов» — с лекцией на эту тему в рамках спецкурса «Правовое сопровождение избирательных кампаний» LHS выступил Алексей Кинебас, адвокат.

Лектор отметил, что до сих пор в украинской правовой системе возникает вопрос применения практики Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Г-н Кинебас напомнил о решении Верховного Суда Украины, датированном 2016 годом: судами применяются позиции только тех решений ЕСПЧ, которые непосредственно касаются Украины.

В то же время статья 26 Венской конвенции о праве международных договоров предусматривает, что каждый договор является обязательным для его участников и должен добросовестно исполняться.

Также эксперт сообщил, что право на свободные выборы закреплено не в самой Конвенции, а в Первом протоколе к ней. «Высокие договорные стороны обязаны проводить свободные выборы с разумной периодичностью путем тайного голосования в условиях, обеспечивающих свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти», — процитировал положения лектор.

Вместе с тем Алексей Кинебас обратил внимание, что в данном случае речь идет лишь о выборах в законодательные органы.

Как отметил лектор, все права, в том числе и право на свободные выборы, закрепленное в статье 3 Первого протокола, не являются абсолютными и в некоторых случаях могут быть ограничены.

Тем не менее ЕСПЧ пришел к выводу, что ограничения должны быть пропорциональными. «Свобода усмотрения, которой пользуются государства, не должна приводить к запрету для определенных лиц или групп лиц участвовать в политической жизни страны и, в частности, в выборах в законодательный орган», — говорится в одном из решений ЕСПЧ.

Кроме того, право на свободные выборы имеет два аспекта: активный и пассивный. Активный непосредственно касается права голоса, а пассивный — права выдвигать свою кандидатуру.

Одним из ограничений активного аспекта является приостановление избирательных прав на время производства по делу о банкротстве. «С учетом новых законодательных инициатив такое развитие событий в Украине вполне может стать реальностью», — предположил эксперт.

В части ограничения права голоса для граждан, проживающих за границей, Алексей Кинебас отметил, что такое ограничение может быть вполне оправданно в соответствии с практикой ЕСПЧ, поскольку одной из причин является предположение, что граждане, проживающие за границей, не прямо и не постоянно участвуют в жизни их страны.

В завершение лекции г-н Кинебас рассказал о праве на свободу выражения взглядов, предусмотренном статьей 10 Конвенции о защите прав человека.