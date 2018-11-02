Сегодня 03 ноября 2018 года, 14:33

«Результатом голосования являются все те действия, мероприятия, технологические процессы, которые его и сформировали», — считает Николай Торбеев, лектор LHS

Об актуальных позициях украинских судов по обжалованию результатов выборов рассказал Николай Торбеев, правозащитник, адвокат, эксперт по избирательному праву, в рамках спецкурса «Правовое сопровождение избирательных кампаний» LHS.

Лектор обратил внимание слушателей на положения Кодекса надлежащей практики в избирательных спорах, утвержденного Венецианской комиссией в 2002 году. Как отметил спикер, документ носит рекомендательный характер, но содержит основные принципы избирательного права, которые послужат хорошим аргументом при обжаловании результатов выборов.

«Чтобы нормы избирательного права не были только словами на бумаге, следует предусмотреть возможность свободного обжалования фактов несоблюдения закона о выборах в органах по рассмотрению жалоб. Это, в частности, относится к результатам выборов: отрицать их кто-то может на основании нарушения процедур голосования. Также это относится к решениям, принятым накануне выборов», — подчеркнул г-н Торбеев.

Таким образом, по его мнению, результатом голосования являются все те действия, мероприятия, технологические процессы, которые его и сформировали.

Далее лектор детально проанализировал нормы Кодекса административного судопроизводства, регулирующие процессуальные аспекты порядка обжалования.

Кроме того, Николай Торбеев представил актуальные позиции судов по делам, касающимся избирательного процесса.

«Избиратель имеет право защищать свое право на свободное формирование собственного волеизъявления», — обратил внимание лектор.

Также эксперт отметил, что принципы избирательного права стали основой для изменения устоявшейся правовой позиции судов, и была сформирована кардинально новая правовая позиция: сейчас суды пришли к выводу, что образование территориальных избирательных округов без соблюдения требований статьи 17 Закона Украины «О местных выборах» создает неравные условия для избирателей и потенциальных кандидатов в этих избирательных округах. По словам лектора, такая правовая позиция уже создает механизмы защиты прав избирателей.

Лектор также остановился на проблемных вопросах исполнения судебных решений избирательными комиссиями.