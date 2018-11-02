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LHS: о формировании доказательственной базы нарушений во время голосования и подсчета голосов рассказал Богдан Бондаренко

02 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Спецкурс «Правовое сопровождение избирательных кампаний» модуля «Избирательные споры» LHS продолжила лекция Богдана Бондаренко, эксперта по избирательному праву, юриста Луганского отделения КИУ, тренера по обучению избирательных комиссий. Лектор рассказал о формировании доказательственной базы нарушений во время голосования и подсчета голосов.

Одной из проблем, которая также может стать и возможностью, возникающей во время избирательного процесса, является принятие политико-правовых решений. Например, проведение повторных выборов в некоторых округах. Принятию политико-правовых решений предшествует формирование общественного мнения о нарушениях в случае невозможности сбора хорошей доказательственной базы.

Лектор привел примеры способов сбора доказательств и назвал проблемы, с которыми может столкнуться избирательная комиссия или кандидат.

Рассказывая о задачах документирования нарушений, лектор сообщил, что в первую очередь следует иметь подтверждающие документы для информационных уведомлений для СМИ и международных наблюдателей и политиков. К слову, этот фактор является своеобразной политической составляющей решений, связанных с потенциальными последствиями нарушений.

Вторая задача документирования — юридическое подтверждение. Оно касается жалоб, подаваемых в избирательные комиссии или суд. Это уже, по словам спикера, юридическая составляющая политико-правовых решений относительно уже наступивших последствий.

Проблемы также возникают в случае невозможности сбора доказательств, к тому же не всегда доказательства являются допустимыми.

Проанализировав статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины», Богдан Бондаренко рассказал о порядке сбора доказательств.

Что касается официальных наблюдателей, то следует обратить внимание на статью 69 Закона. В частности, официальный наблюдатель от кандидата на пост Президента Украины, партии, общественной организации имеет право делать фото- и киносъемку, аудио- и видеозаписи, не нарушая при этом тайны голосования. Но, несмотря на такое право, проблема, по словам лектора, связана с количеством и качеством техники, необходимой для использования на всех избирательных участках.

Кроме того, статья содержит оценочное суждение в части прав официальных наблюдателей. Речь идет о праве «принимать необходимые меры в рамках законодательства о прекращении противоправных действий во время голосования и подсчета голосов избирателей на избирательном участке».

Подводя итоги лекции, Богдан Бондаренко порекомендовал в первую очередь обращать внимание на подтверждающие документы для информационных уведомлений (представителей СМИ, международных наблюдателей и политиков). «Даже если доказательства не будут приняты в уголовном или административном процессе, они позволят сформировать общественное мнение и политическую волю «восстановить доверие», устранить нарушение, переголосовать, не учитывать результаты на «проблемных» участках/округах», — резюмировал эксперт.

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