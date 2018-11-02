LHS: о формировании доказательственной базы нарушений во время голосования и подсчета голосов рассказал Богдан Бондаренко

Спецкурс «Правовое сопровождение избирательных кампаний» модуля «Избирательные споры» LHS продолжила лекция Богдана Бондаренко, эксперта по избирательному праву, юриста Луганского отделения КИУ, тренера по обучению избирательных комиссий. Лектор рассказал о формировании доказательственной базы нарушений во время голосования и подсчета голосов.
Одной из проблем, которая также может стать и возможностью, возникающей во время избирательного процесса, является принятие политико-правовых решений. Например, проведение повторных выборов в некоторых округах. Принятию политико-правовых решений предшествует формирование общественного мнения о нарушениях в случае невозможности сбора хорошей доказательственной базы.
Лектор привел примеры способов сбора доказательств и назвал проблемы, с которыми может столкнуться избирательная комиссия или кандидат.
Рассказывая о задачах документирования нарушений, лектор сообщил, что в первую очередь следует иметь подтверждающие документы для информационных уведомлений для СМИ и международных наблюдателей и политиков. К слову, этот фактор является своеобразной политической составляющей решений, связанных с потенциальными последствиями нарушений.
Вторая задача документирования — юридическое подтверждение. Оно касается жалоб, подаваемых в избирательные комиссии или суд. Это уже, по словам спикера, юридическая составляющая политико-правовых решений относительно уже наступивших последствий.
Проблемы также возникают в случае невозможности сбора доказательств, к тому же не всегда доказательства являются допустимыми.
Проанализировав статьи Закона Украины «О выборах Президента Украины», Богдан Бондаренко рассказал о порядке сбора доказательств.
Что касается официальных наблюдателей, то следует обратить внимание на статью 69 Закона. В частности, официальный наблюдатель от кандидата на пост Президента Украины, партии, общественной организации имеет право делать фото- и киносъемку, аудио- и видеозаписи, не нарушая при этом тайны голосования. Но, несмотря на такое право, проблема, по словам лектора, связана с количеством и качеством техники, необходимой для использования на всех избирательных участках.
Кроме того, статья содержит оценочное суждение в части прав официальных наблюдателей. Речь идет о праве «принимать необходимые меры в рамках законодательства о прекращении противоправных действий во время голосования и подсчета голосов избирателей на избирательном участке».
Подводя итоги лекции, Богдан Бондаренко порекомендовал в первую очередь обращать внимание на подтверждающие документы для информационных уведомлений (представителей СМИ, международных наблюдателей и политиков). «Даже если доказательства не будут приняты в уголовном или административном процессе, они позволят сформировать общественное мнение и политическую волю «восстановить доверие», устранить нарушение, переголосовать, не учитывать результаты на «проблемных» участках/округах», — резюмировал эксперт.
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