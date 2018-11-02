Сегодня 02 ноября 2018 года, 19:16

LHS: украинский опыт признания торговых марок хорошо известными

Александр Падалка, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, ознакомил слушателей Legal High School с порядком признания знаков хорошо известными в Украине и особенностями их нормативного регулирования.

Спикер выделил следующие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы, связанные с признанием знака хорошо известным: Парижская конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (статья 6 bis), Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (TRIPS), подписанное членами ВТО 15 апреля 1994 года (статья 16), Общая рекомендация о положениях относительно охраны общеизвестных знаков, принятая Ассамблеей Парижского союза и Генеральной ассамблеей Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 20–29 сентября 1999 года, Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» №3689-XII от 15 декабря 1993 года (статья 25, дополненная 22 мая 2003 года), Порядок признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, утвержденный приказом Министерства образования и науки Украины №228 от 15 апреля 2005 года.

Как отметил лектор, нормативного определения термина «хорошо известный знак» ни в международном, ни национальном праве нет. Однако, исходя из применяемых в законодательстве Украины факторов при определении того, является ли знак хорошо известным, можно использовать следующее определение данного термина — это обозначение, которое широко используется в Украине, на определенной территории, в течение длительного времени и благодаря значительным усилиям и средствам стало достаточно известным (приобрело значительную репутацию на рынке) среди определенного круга потребителей в отношении определенных товаров (услуг) и ассоциируется у последних с конкретным производителем товаров (услуг).