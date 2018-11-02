Сегодня 02 ноября 2018 года, 19:16

Бюджет КСУ в 2018-м предлагают увеличить на более чем 12 млн грн за счет урезания финансирования ВС

Законопроектом №9243, инициированным Кабинетом Министров Украины, предлагается внести изменения в приложение № 3 к Закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» и осуществить перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, увеличив текущие расходы на оплату труда Конституционному Суду Украины (КСУ) на более чем 12 млн 265 тыс грн за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного Суда (ВС).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, объем расходов ВС на нынешний год был сформирован исходя из состава судей в количестве 200 единиц на полный год, как это предусмотренного статьей 37 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей». Однако, учитывая длительный процесс назначения судей, по состоянию на сентябрь 2018-го штат судей наивысшего суда в системе судоустройства Украины полностью не укомплектован (сегодня он насчитывает 118 судей), из-за чего образовалась экономия средств по соответствующей бюджетной программе. Поэтому средства в указанном объеме предлагается передать КСУ для выплаты судейского вознаграждения. Заработная плата «конституционных» судей, отметим, состоит из должностного оклада (75 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц) и доплат, установленных для «верховных».

Субъект права законодательной инициативы в пояснительной записке также указывает, что проект №9243 был согласован с профильными министерствами, КСУ и ВС.