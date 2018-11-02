Сегодня 02 ноября 2018 года, 17:40

LHS: досрочное прекращение охраны ТМ

Украинский и зарубежный опыт долгосрочного прекращения охраны ТМ представила Елена Тищенко, руководитель Бюро защиты интеллектуальной собственности Global Spirits.

В начале лекции спикер отметила, что одним из оснований досрочного прекращения прав на ТМ служит ее неиспользование на протяжении определенного срока.

Основными условиями досрочного прекращения прав на ТМ в связи с ее неиспользованием являются наличие нарушенного, непризнанного или оспариваемого права или законного интереса заявителя или истца, а также истечение на момент подачи заявления или иска срока, на протяжении которого ТМ не использовалась полностью относительно определенных товаров, указанных в свидетельстве, или в случае отсутствия уважительной причины неиспользования ТМ.

Так, в соответствии с украинским законодательством досрочное прекращение прав на ТМ происходит в том случае, если знак не используется полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении пяти лет с момента публикации сведений о выдаче свидетельства или с другой даты после этой публикации. Что касается особенностей законодательства Республики Беларусь, то в этой стране правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. В соответствии с законодательством Китая, если зарегистрированная торговая марка не используется в течение трех лет подряд без обоснованной причины, любая организация или лицо могут обратиться в учреждение по вопросам торговых марок для отмены регистрации торговой марки. В Эстонии заинтересованная сторона может подать иск против собственника товарного знака, утверждая, что его исключительное право аннулировано в случае, если зарегистрированная торговая марка не была использована на протяжении пяти лет без уважительной причины с момента регистрации.

Г-жа Тищенко представила слушателям примеры из судебной практики и рассказала о том, каким образом следует оспаривать каждое из условий досрочного прекращения прав на ТМ в связи с ее неиспользованием.

Кроме вышеперечисленных оснований права на ТМ в Украине могут быть прекращены по решению суда в связи с превращением знака в обозначение, ставшее общеупотребительным как обозначение товаров и услуг определенного вида после момента подачи заявки. В подтверждение данной позиции спикер упомянула постановление ВХСУ от 13 сентября 2016 года по делу №910/28726/14 по иску ООО «Сандора» к Государственной службе интеллектуальной собственности Украины, ЧАО «Алеф-Виналь».

В завершение лекции спикер рассказала о мерах обеспечения иска по делам о досрочном прекращении прав на ТМ и отметила, что тенденции применения судами Украины института «встречного исполнения» практически отсутствуют, а в случае его применения суды устанавливают размер встречного обеспечения иска на уровне 100 или 500 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.