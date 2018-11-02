Киевский малый бизнес призывают поучаствовать в программе финансово-кредитной поддержки

Столичные власти призывают предпринимателей участвовать в программе финансово-кредитной поддержки, предоставляемой в виде компенсации процентов по кредитам малому и среднему предпринимательству в таких отраслях, как производство, развитие учреждений дошкольного образования и сферы жилищно-коммунальных услуг. Об этом во время заседания Совета регионального развития при КГГА напомнил и о. директора Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Денис Пикалов.
Он подчеркнул, что благодаря механизму компенсации для конечного заемщика процентная ставка является самой низкой в Украине и составляет до 10% годовых.
«В этом году киевской городской властью на финансово-кредитную поддержку выделено 10 млн грн. К сожалению, об этом знают не все. И даже тот фонд, что есть, не исчерпывается полностью», — рассказал Денис Пикалов.
Поддержка предоставляется в виде компенсации 50% номинальной процентной ставки по кредитам, предоставленным банками-партнерами, уточняется на сайте КГГА.
Заемщиками могут быть зарегистрированные в Киеве субъекты хозяйствования — резиденты Украины, производственные мощности которых находятся в столице и которые попадают под определение субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с положением Хозяйственного кодекса Украины.
Об условиях программы можно узнать по ссылке.
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