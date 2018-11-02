он же e-mail

Сегодня 02 ноября 2018 года, 19:16

«Голос Украины» и «Урядовый курьер» опубликовали объявление о созыве XVI внеочередного съезда судей

В газетах «Голос Украины» и «Урядовый курьер» 2 ноября 2018 года опубликовано объявление о созыве XVI внеочередного съезда судей Украины.

Согласно решению Совета судей Украины от 1 ноября 2018 года №73 XVI внеочередной съезд судей Украины состоится 19-20 декабря 2018 года в помещении конгресс-холла отеля «Президент» по адресу: г.Киев, ул. Госпитальная, 12.

Главный вопрос повестки дня съезда — избрание членов Высшего Совета правосудия.

В ближайшее время Высший совет правосудия должен обнародовать информацию о начале приема документов от кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия, сказано на сайте Совета судей Украины.