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«Адвокатский майдан»: под ВСП собрался пикет в поддержку судьи Л.Цокол

02 ноября 2018 года Источник:ТСН

В Киеве прошел «адвокатский майдан» под стенами Высшего совета правосудия. «В здание, где решаются судьбы судей, полсотни человек пришли, чтобы осудить политически мотивированные решения дисциплинарной палаты», — говорится на сайте ТСН.

Адвокаты протестовали и против освобождения судьи Ларисы Цоколь. Несколько человек держали транспаранты с требованиями не давить на суд, судей и вообще оставить судебную ветвь власти независимой, сказано в сообщении.

Большинство адвокатов вспоминали свой опыт работы с судьей и просили ее подать апелляцию на решение Высшего совета правосудия о ее увольнении. «Высший совет правосудия стал преследовать и наказывать судей, которые позволили себе идти против системы. Сейчас это судья Цокол, которую, как видите, так много адвокатов и активистов поддержали. Это значит, что, скорее всего, она обладает теми качествами судьи, которые должны быть; она не поддается воздействию», — пояснил член общественного совета добродетели Роман Маселко.

Как сообщалось, десятки адвокатов и общественных деятелей собирают подписи в поддержку судьи Ларисы Цоколь. Ее отстранили от работы и рекомендовали уволить.

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