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Топ-12 дел, которые ВС разрешил с применением принципа верховенства права

1 ноября 2018 года судья Гражданского кассационного суда в составе Верховного Суда Василий Крат принял участие в круглом столе «Год после судебной реформы: откровенный диалог судей и бизнеса». Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

Судья рассмотрел 12 постановлений ВС, в которых изложены правовые позиции с применением принципа верховенства права. В частности, он обратил внимание на постановление ВС от 18 апреля 2018 года по делу №753/11000/14-с, котором применен принцип contra proferentem (лат. verba chartarum fortius accipiuntur contra proferentem — «слова договора должны толковаться против того, кто их написал»). Суд отметил, что в случае, если выяснить истинный смысл соответствующего условия договора невозможно с помощью общих подходов к толкованию содержания сделки, предусмотренных в части 3 и части 4 статьи 213 ГК Украины, следует применять принцип contra proferentem. «Этот принцип решаются применять не во всех странах», — отметил Василий Крат.

В постановлении ВС от 16 мая 2018 года по делу №449/1154/14 высказана правовая позиция относительно защиты добросовестного ипотекодержателя. В частности, дано определение понятию «добросовестность» — определенный стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны договора или соответствующего правоотношения. Докладчик пояснил, что часто во избежание обращения взыскания подаются иски о признании договора недействительным. «Основная идея решения ВС в том, что если лицо взяло деньги и не может их вернуть, нужно обращать взыскание. Суд пришел к выводу, что все же добросовестность в этой ситуации, как составляющая принципа верховенства права, должна учитываться несмотря на то, что были формальные основания не обращать взыскание», — сказал Василий Крат.

Также он обратил внимание и на постановление ВС от 8 августа 2018 года по делу №199/5595/14-ц, в котором Суд удовлетворил требования истца, поскольку признал их эффективным способом защиты, то есть соответствующим содержанию нарушенного права, характеру его нарушения и последствиям, вызванным этим нарушением.

Ознакомиться с полным перечнем из 12 постановлений можно по ссылке.