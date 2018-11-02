Внесено важное уточнение в порядок проведения конкурса для адвокатов системы БПП

Для участия в конкурсе адвокатов системы бесплатной правовой помощи необходимо внесение сведений в Единый реестр адвокатов Украины. Кабинет Министров Украины внес соответствующие изменения в Порядок и условия проведения конкурса по отбору адвокатов, которые привлекаются для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи, утвержденный постановлением КМУ от 28 декабря 2011 года №1362 (в редакции постановления КМУ от 9 августа 2017 №575) .
В пункте 16, которым определены условия регистрации для участия в конкурсе, добавлено требование о том, что сведения об адвокате должны быть внесены в ЕРАУ.
Данную информацию опубликовал сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Председатель Комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи Сергей Вилков, сообщая об этих изменениях, назвал их шагом к согласованию порядка предоставления БПП, определенного подзаконными нормативными актами, с профильным Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Сохранить:
Контакты:
Для чого видумувати велосипед? Для чого проходити такі псевдоконкурси?Якщо особа склала кваліфікаційний іспит, отримала адвокатське свідоцтво, практикує, не має дисциплінарних стягнень, і мусить проходити конкурс, щоб взяти справу в бпд, за проведення якої ніхто і ніколи не заплатить? Чи не є це нонсенсом? І без бпд працювала система надання правової допомоги по призначенню, не відмовляли у допомозі нікому і оплата здійснювалася за рахунок державного бюджету.Зараз оплачують з держбюджету роботу клерків з бпд, а адвокат мусить проходити "конкурс" і працювати безкоштовно і платити податки.
Нужен ли Украине новый Основной Закон?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
KPMG в Украине провела семинар «Многосторонняя Конвенция (MLI): к чему готовиться бизнесу?»
Частная система исполнения судебных решений: движение реформ по опыту ЕС
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: