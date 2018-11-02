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Сегодня 02 ноября 2018 года, 16:00

КСУ отказался рассматривать вопрос о земельном моратории

Конституционный Суд Украины отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Соответствующее решение было принято на заседании Большой Палаты КСУ 1 ноября 2018 года, информирует официальный сайт Суда.

Об этом пишет «УП».

Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений пунктов 14, 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины.

Суд вынес постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу.

Президент Петр Порошенко ранее заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.