Вступил в силу закон, которым будут введены штрафы за незаконное использование символики Нацполиции. Об этом сообщается на сайте МВД.
Закон определяет признаки принадлежности к полиции и порядок их использования. Административная ответственность за незаконное использование символики Нацполиции будет введена через полгода.
Речь идет о Законе Украины №2584-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины», определяющем признаки принадлежности к полиции, порядок их использования и предусматривающем административную ответственность за незаконное использование символики Нацполиции.
Согласно тексту закона признаками принадлежности к полиции символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского.
Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется полицией, а в других случаях — по решению руководителя полиции.
Через полгода после вступления в силу этого закона, в мае 2019 года, начнут действовать штрафы за незаконное использование символики Нацполиции.
Кодекс Украины об административных правонарушениях дополнен статьей 184-3 «Незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины». Определено, что, незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции Украины или незаконное использование физическим лицом на транспортном средстве наименования Национальной полиции Украины или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, влекут за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.
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