Сегодня 02 ноября 2018 года, 16:00

Работодатели считают итог уголовного производства в отношении ПАО «Концерн Галнафтогаз» хорошим сигналом

По сообщению ПАО «Концерн Галнафтогаз» (сеть АЗК «ОККО»), Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство, открытое Службой безопасности Украины по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины из-за отсутствия в деянии должностных лиц компании состава уголовного преступления. Как известно, 21 августа с.г. сотрудники Службы безопасности Украины в рамках досудебного расследования провели обыски с изъятием документов и имущества в киевском и львовском офисах ПАО «Концерн Галнафтогаз». Следственные действия продолжались почти сутки.

Подробности сообщаются на сайте Федерации работодателей Украины по ссылке.

Сразу после обысков компания обратилась в органы процессуального надзора с просьбой провести проверку законности действий оперативных и следственных работников СБУ и наличия оснований для открытия указанного уголовного производства.

Кроме того, на основании соответствующих жалоб ПАО «Концерн Галнафтогаз» суд установил, что следователи СБУ неправомерно изъяли отдельное имущество. Они обязаны были вернуть его, что и было выполнено.

«Мы работаем на рынке прозрачно, согласно действующему украинскому и европейскому законодательству, а наша компания уже более 15 лет проходит ежегодный международный аудит. Поэтому решение Генеральной прокуратуры Украины о закрытии уголовного производства считаем вполне справедливым», — отметил президент «Концерна Галнафтогаз» Виталий Антонов.

Закрытие уголовного производства имеет важное значение не только для компании, которая претерпела существенные репутационные, имущественные и другие убытки, но и для восстановления доверия к Украине и ее судебно-правоохранительной системе со стороны международных инвесторов и кредиторов, считают в Федерации работодателей.