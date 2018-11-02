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Суд пришел к выводу, что спецпроверка Артема Сытника была незаконной

02 ноября 2018 года Источник:РБК-Украина

Суд принял решение по делу о прохождении директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником специальной проверки. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда города Киева.

Суд завершил рассмотрение дела по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» в Государственную фискальную службу Украины о предоставлении заведомо ложной информации с выводом о достоверности сведений декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера Сытника во время прохождения специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

Сегодня суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправными действий ГФС Украины о направлении информации о результатах проверки Сытника в нарушение требований законодательства, в частности, порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В пункте 12 данного Порядка указано: «В случае установления по результатам специальной проверки расхождений в предоставленных претендентом на должность автобиографии и/или декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за прошлый год претенденту на должность сообщается о таком факте и ему предоставляется возможность в течение пяти рабочих дней предоставить письменное объяснение и/или исправить расхождения».

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