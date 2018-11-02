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СМИ: Минэкономразвития отсрочило выполнение требований к маркировке товаров

02 ноября 2018 года Источник:UBR

Выполнение требований к маркировке пищевой продукции, кормов для животных, ветеринарных препаратов, пестицидов единицами Si будет отложено на 2 года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, ссылаясь на соответствующий приказ Минэкономразвития.

Так, в 2015 году был принят приказ, согласно которому в первую очередь нужно указывать единицы измерения латиницей, а уже в скобках — на украинском языке.

Указанная позиция Минэкономразвития сопровождалась аргументами относительно обязательств, взятых на себя Украиной, и необходимостью выполнения рекомендаций Международной организации законодательной метрологии.

Эксперты ЕВА во время ряда встреч с Минэкономразвития и контролирующими органами обращали внимание на то, что сегодня большинство граждан Украины владеют, как правило, государственным языком (например, пожилые люди). Поэтому внедрение требования относительно указания единиц измерения буквами латинского или греческого алфавита нецелесообразно с точки зрения производителей пищевых продуктов.

Дополнительным обременением для производителей была необходимость изменения упаковки, что приведет к значительным финансовым затратам и привлечению дополнительных ресурсов, которые не являются обоснованными с точки зрения защиты здоровья и интересов потребителей. Так, только для одного игрока рынка необоснованные расходы могут составлять несколько миллионов гривен.

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