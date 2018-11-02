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Сегодня 02 ноября 2018 года, 14:20

ВККС обнародовала результаты экзамена кандидатов в IP-суд

Продолжат участие в конкурсе 63 кандидата

1 ноября 2018 года Высшей квалификационной комиссией судей Украины утверждены рейтинговые результаты экзамена, который сдали кандидаты 3 октября 2018 года экзамена в рамках конкурса на занятие 21 вакантной должности судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

С общими результатами первого этапа квалификационного оценивания «Экзамен» можно ознакомиться по ссылке.

Информация о процедуре проведения второго этапа квалификационного оценки «Исследование досье и проведение собеседования» будет размещена на официальном сайте Комиссии дополнительно.

Продолжают участие в конкурсе 63 претендента. При этом наибольшее количество баллов набрала Татьяна Суярко — 181,75.