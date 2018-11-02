Сегодня 02 ноября 2018 года, 14:20

Freedom House констатировала усиление «цифрового авторитаризма» и дала оценку ситуации в Украине

Организация Freedom House обнародовала рейтинг свободы интернета (Freedom on the Net), который доступен по ссылке.

Прежде всего стоит обратить внимание, что по всему миру свобода в интернете сокращается, поэтому документ озаглавлен «Подъем цифрового авторитаризма» (The Rise of Digital Authoritarianism). «Интернет становится все менее свободным во всем мире, и сама демократия увядает под его влиянием», — заявляют авторы отчета. Они констатируют ухудшение глобальной свободы интернета в течение восьми последовательных лет.

Украина отнесена к «частично свободным» государствам (partly free), она набрала 45 негативных баллов из 100 возможных. К примеру, соседняя Венгрия значится в списке «свободных» стран (29 баллов), а Беларусь (64) и Россия (67) — среди «несвободных».

Согласно компоненту «Нарушение прав пользователей» (Violation of users rights) Украина набрала 20 из 40 баллов (Венгрия — 14, а Россия — 31). «Препятствия в доступе» (Obstacles to access) оцениваются в 9 из 25 баллов. При этом в параметре «Ограничения на контент» у нашей страны значится показатель 16 из 35 баллов.

Отметим, что наиболее свободной страной среди постсоветских государств является Эстония (общий рейтинг — 6 баллов). Показательно, что в этой стране препятствия в доступе равны нулю, как значится в исследовании.

Как сказано в отчете, Украина изо всех сил пыталась защитить свободу интернет-пользователей в условиях продолжающегося конфликта с российскими сепаратистами и информационной войны с Кремлем. Президент Петр Порошенко заблокировал несколько популярных российских технических платформ из соображений национальной безопасности в 2017 году; тем временем пользователи социальных сетей столкнулись с тюремным заключением за ненасильственные высказывания в рамках мер, запрещающих «призывы к экстремизму или сепаратизму». Те, кто находился на оккупированных территориях, боролись за доступ к связи (имеется в виду прекращение работы телекоммуникационных операторов), в то время как журналисты столкнулись с техническими атаками и физическим насилием по обе стороны конфликта.

Дополнительно отмечается, что правительство заблокировало более 200 веб-сайтов, и все большее число законодательных инициатив содержало широкие положения о блокировании веб-страниц по соображениям национальной безопасности, часто во внесудебном порядке. Важно указать, что учитывается также положение на временно оккупированных территориях. Показательным считается тот факт, что власти Украины арестовали нескольких пользователей социальных сетей, а поддерживаемые Россией сепаратисты в Луганске приговорили блогера к 14 годам лишения свободы.