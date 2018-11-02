Сегодня 02 ноября 2018 года, 12:44

Киевлянин вымогал у адвоката уплаченный ранее гонорар

Полицейские Киева задержали мужчину за вымогательство денег у адвоката. Злоумышленник, воспользовавшийся услугами правозащитника, счел, что тот не справился со своей задачей: за совершение разбойного нападения суд избрал подсудимому, по его мнению, слишком строгое наказание — 10 лет лишения свободы. Освободившись через шесть лет по так называемому закону Савченко, гражданин решил таким образом получить «моральную компенсацию». Об этом информирует официальный сайт Нацполиции.

Обращаясь в Оболонское райуправление полиции, защитник отметил, что к вымогательству причастен мужчина, которого он защищал в 2011 году. Тогда уроженец другого государства напал на частного предпринимателя, ударил его гантелей в голову и забрал сумку с деньгами. Впоследствии сотрудники уголовного розыска задержали его по подозрению в совершении этого преступления, а следствие доказало его причастность и направило обвинительное заключение в суд. За совершение разбойного нападения суд избрал мужчине наказание в виде 10 лет лишения свободы.

«Проведя шесть лет в тюрьме, бывший подзащитный недавно освободился из мест лишения свободы по так называемому закону Савченко и пришел к адвокату за моральной и материальной компенсацией. Мужчина требовал вернуть ему 30 000 долларов США, которые, на его мнению, правозащитник не заслужил», — сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. К документированию правонарушения привлекли также сотрудников отдела борьбы с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска киевской милиции.

На днях оперативники совместно со следователями по процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры и с привлечением бойцов полка полиции специального назначения №1 провели контроль за совершением преступления, а затем во время передачи денег в одном из ресторанов задержали бывшего заключенного, а также его 19-летнего сына и 60-летнего жителя столицы.

«Сейчас продолжается документирование правонарушения. Полицейские устанавливают степень участия каждого из мужчин в совершении преступления. По месту их проживания проводятся санкционированные обыски», — добавил Михаил Никонов.